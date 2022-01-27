Единый реестр источников питьевых вод создадут в России к 2024 году

Правительство планирует создать к 2024 году единый водный реестр источников питьевых вод, подземных и поверхностных. В рамках инициативы «Геология: Возрождение легенды» также будет решена проблема вододефицита в 11 регионах, в этом году там приступят к бурению скважин. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Важнейшее направление в рамках инициативы — решение проблемы вододефицита в отдельных регионах нашей страны и создание единого водного реестра питьевых вод.

Хочу отметить, что сейчас чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, а ее дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису.

Россия богата водными ресурсами, что является одним из наших преимуществ, и наша задача их сохранить», — сказала Абрамченко.

Из-за того, что поверхностные воды не защищены от попадания загрязнения и бОльше подвержены влиянию климатических изменений, растет роль питьевых подземных вод в водоснабжении страны. В связи с этим и будет создан специальный реестр.

Планируется в два раза увеличить к 2024 году запасы подземных вод и подготовить 12 площадей для лицензирования. Это будет сделано для решения проблемы вододефицита в 11 регионах.

«Наша цель в 2024 году поставить на баланс семь новых перспективных площадей по углеводородному сырью и 15 — по твердым полезным ископаемым. Для этого уже в текущем году планируем направить для проведения полевых изысканий геологоразведочные партии преимущественно в регионы Сибири и Дальнего Востока», — добавила Абрамченко.

Еще одно направление в рамках инициативы — это восстановление государственных компетенций в геологоразведке, повышение скорости выполнения полевых работ и точности лабораторных исследований. До конца 2024 года будет закуплено не менее 600 единиц геологоразведочного и лабораторного оборудования.

Всего в бюджете на трехлетний период инициативы заложено 31,6 миллиарда рублей, в том числе на 2022 год в объеме более 10 миллиардов рублей.