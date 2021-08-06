Единый план по достижению национальных целей утвердят в России до октября

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей. Перечень поручений российского лидера по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликовал сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации <…> утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — говорится в поручении.

Также в перечне есть поручение Российскому союзу промышленников и предпринимателей. Специалисты должны следить за своевременным решением вопросов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух компаниями на квотируемых объектах в 12 городах, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Еще Путин поручил правительству организовать мониторинг доходов бедных и при необходимости оказать им дополнительную социальную поддержку.