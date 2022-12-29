Власть 29 декабря 2022, 13:47 Единый перечень мер поддержки участников СВО создадут в России Единые меры поддержки участников СВО разработают для всех регионов страны РИА «Новости»

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В России разработают единый для всех регионов перечень мер поддержки участников СВО и членов их семей, заявила замруководителя парламентской координационной группы, замсекретаря генсовета партии «Единой России» Анна Кузнецова. По ее словам, сейчас военнослужащим оказывают разные форматы поддержки — в зависимости от региона проживания, сообщил ТАСС.

«Рабочая группа по вопросам СВО займется разработкой базового перечня мер поддержки для военнослужащих», — рассказала Кузнецова.

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Она добавила, что документ позволит обеспечить равными социальными гарантиями участников спецоперации и членов их семей независимо от места жительства.

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По словам парламентария, члены группы займутся решением вопросов, связанных с обеспечением военных госпиталей на территории новых регионов России. Кузнецова пояснила, что этим медицинским учреждениям необходимы и медицинское оборудование, и постельное белье.

Днем 29 декабря состоялось первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что создание такого органа ранее поддержал президент Владимир Путин.