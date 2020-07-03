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    03 июля 2020, 10:40

    Единый перечень измерений введут в России

    Алена Макаренко

    Единый перечень измерений появится в России. Он позволит узнать, сколько могут «недовешивать» продукты в магазине и какая может быть погрешность у алкотестера. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Росстандарт.
    Единый перечень измерений введут в России

    Закон «Об обеспечении единства измерений» заменит громоздкую систему списков разных ведомств и служб. Благодаря ему появятся новые универсальные стандарты для всех направлений хозяйства и различных сфер. Речь идет, в том числе, о взвешивании продуктов в магазине, определении скорости движения автомобилей сотрудниками ДПС, погрешности алкотестера и загрязнении окружающей среды.

    Все это нужно для того, чтобы защитить права и интересы граждан и государства от несправедливых ситуаций и откровенного обмана, которые вызваны неверными результатами измерений.

    Единый перечень измерений начнет действовать с 1 января 2021 года. Он придет на смену перечням измерений, действующих в различных сферах. Сейчас у каждого ведомства свой подход к формированию перечней, завязанных на множестве сопроводительной технической документации.

    Проект нового списка измерений уже обсуждают и согласовывают на экспертных площадках.