Единый перечень измерений введут в России

Закон «Об обеспечении единства измерений» заменит громоздкую систему списков разных ведомств и служб. Благодаря ему появятся новые универсальные стандарты для всех направлений хозяйства и различных сфер. Речь идет, в том числе, о взвешивании продуктов в магазине, определении скорости движения автомобилей сотрудниками ДПС, погрешности алкотестера и загрязнении окружающей среды.

Все это нужно для того, чтобы защитить права и интересы граждан и государства от несправедливых ситуаций и откровенного обмана, которые вызваны неверными результатами измерений.

Единый перечень измерений начнет действовать с 1 января 2021 года. Он придет на смену перечням измерений, действующих в различных сферах. Сейчас у каждого ведомства свой подход к формированию перечней, завязанных на множестве сопроводительной технической документации.

Проект нового списка измерений уже обсуждают и согласовывают на экспертных площадках.