Власть 10 февраля 2023, 10:20 Единый оператор мобильной связи появится в новых регионах России Минцифры создаст единого оператора мобильной связи для новых регионов России piqsels

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Российское правительство дало задание Минцифры создать единого оператора мобильной связи на новых территориях России — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил ТАСС.

«Правительством поручено Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет работать на территории четырех новых субъектов», — сказал Чернышенко.

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Он отметил, что работа по мониторингу качества мобильной связи уже идет, а тарифы сейчас не превышают уровень средних по России. Также продолжается интеграция отраслей связи и IТ в правовое поле страны.

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Вице-премьер добавил, что у компаний есть возможность воспользоваться всеми мерами поддержки. В частности, мораторием на проверки и на лицензионные требования по стандарту связи LTE, снижением платы за спектр, уменьшением ставки налога и государственного имущества для объектов связи.

Действующие операторы в новых регионах будут и дальше там функционировать. В ЛНР — «Мобильные коммуникационные системы», в ДНР — «Республиканский оператор связи», в Запорожской и Херсонской областях — «К-телеком» и «МирТелеком».