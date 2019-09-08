Единый День голосования завершился в России

Средняя явка на выборах в России по состоянию на 18:00 составила 33,75%. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на пресс-конференции в воскресенье.

«Средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 33,75%», — сказала глава ЦИК.

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По словам Памфиловой, серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России, пока нет.

«Пока мы серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях», — сказала Памфилова.

В воскресенье, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Избирательные участки открыты по всей стране от Сахалина до Калининграда.

Явка на выборы в Мосгордуму в трех избирательных округах, где в качестве эксперимента было организовано электронное голосование, составила 87,7% к 18:00.

Президент страны Владимир Путин тоже отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук (РАН). Сделав свой выбор, лидер выразил надежду, что представленные граждане являются достойными кандидатами на посты депутатов.