03 января 2023, 18:06
Единую систему соцгарантий для военнослужащих ДНР и ЛНР создадут в России
Путин поручил подготовить льготы для участников боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года
Президент России Владимир Путин поручил разработать поправки о единой системе льгот и соцгарантий для военнослужащих Донбасса в период с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Единую систему льгот и гарантий для военнослужащих российский лидер предложил распространить на бойцов Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, которые принимали участие в боевых действиях начиная с 2014 года и до принятия их в состав Российской Федерации.
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Срок исполнения поручения президента — 1 февраля 2023 года. Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
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Проработать вопрос о распространении льгот на воевавших в Донбассе глава государства пообещал на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО в конце ноября.
Также Путин поручил предоставлять льготы участникам СВО в режиме одного окна.
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Владимир Путин
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