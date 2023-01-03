Власть 03 января 2023, 18:06 Единую систему соцгарантий для военнослужащих ДНР и ЛНР создадут в России Путин поручил подготовить льготы для участников боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил разработать поправки о единой системе льгот и соцгарантий для военнослужащих Донбасса в период с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Единую систему льгот и гарантий для военнослужащих российский лидер предложил распространить на бойцов Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, которые принимали участие в боевых действиях начиная с 2014 года и до принятия их в состав Российской Федерации.

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Срок исполнения поручения президента — 1 февраля 2023 года. Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

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Проработать вопрос о распространении льгот на воевавших в Донбассе глава государства пообещал на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО в конце ноября.

Также Путин поручил предоставлять льготы участникам СВО в режиме одного окна.