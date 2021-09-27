Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что комментировать новый законопроект о работе региональных властей пока рано. Он подчеркнул, что в Кремле знают об этой инициативе, но заявления на этот счет, по его мнению, сейчас делать преждевременно.

По словам представителя Кремля, единой позиции по этому вопросу нет, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, Путин сторонник сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Практически в большинстве вопросов Путин сторонник сбалансированного подхода», — отметил Песков.

Законопроект, снимающий для губернаторов, разрешающий им избираться на третий срок, был внесен в Госдуму 27 сентября. По словам одного из его авторов, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а новый законопроект исключает возможность такого ограничения сроков.

Помимо этого, как отметил он, документ предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни населения, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой.