Единой биометрической системе придадут статус государственной

Чтобы гарантировать сохранность данных Единой биометрической системы (ЕБС) и ускорить наполнение ее базы, власти России могут перевести ее в статус государственной. Об этом задумались сразу в нескольких министерствах и службах.

Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на представителей Минкомсвязи и Ростелекома. В компании, ставшей разработчиком и оператором ЕБС, уточнили, что рассматривается вариант государственно-частного партнерства. Также изменение статуса системы ускорит наполнение ее базы и увеличит количество регистраций. В Ростелекоме уточнили, что на базе ЕБС можно будет оказывать высокорисковые государственные, муниципальные и коммерческие услуги

«Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов», — пояснили в Ростелекоме.

В Центробанке России не ответил на запрос «Известий» о числе кредитных организаций, которые предоставят свои услуги через ЕБС.

По состоянию на конец апреля 2020 года около 80% банков установили оборудование для передачи биометрических данных россиян Центробанку РФ и системе ЕБС.