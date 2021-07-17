«Единая Россия» запустила сайт для идей по народной программе

Партия «Единая Россия» запустила специальный сайт, на котором россияне смогут предлагать свои идеи для включения в народную программу. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Каждый россиянин может предложить свою инициативу на включение в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на думские выборы. Это сделает ее по-настоящему народной, отметил Турчак.

«Мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», — сказал Турчак, слова которого привели на сайте партии.

Внести свою лепту в формирование народной программы можно на сайте np.er.ru.

Идеи будут принимать и в офлайне. Для этого нужно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» либо у депутата, избранного от округа по месту проживания.