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    17 июля 2021, 18:30

    «Единая Россия» запустила сайт для идей по народной программе

    Александр Блинов

    Партия «Единая Россия» запустила специальный сайт, на котором россияне смогут предлагать свои идеи для включения в народную программу. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

    «Единая Россия» запустила сайт для идей по народной программе

    Каждый россиянин может предложить свою инициативу на включение в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на думские выборы. Это сделает ее по-настоящему народной, отметил Турчак.

    «Мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», — сказал Турчак, слова которого привели на сайте партии.

    Внести свою лепту в формирование народной программы можно на сайте np.er.ru.

    Идеи будут принимать и в офлайне. Для этого нужно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» либо у депутата, избранного от округа по месту проживания.