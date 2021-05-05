«Единая Россия» выступила против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

«Единая Россия» выступает против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч без гарантий того, что к ответственности не станут привлекать добросовестных водителей. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сообщило РИА «Новости».

Зампред кабмина Марат Хуснуллин ранее поручил Минтрансу и МВД изучить вопрос о возможном снижении ненаказуемого порога превышения максимальной скорости до 10 километров в час. Вице-премьер поручил представить ему согласованную позицию до 1 августа.

Турчак заявил, что такие решения, которые могут повлиять на десятки миллионов россиян, нельзя принимать без широких экспертных и общественных обсуждений.

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители», — сказал секретарь генсовета партии.

Турчак подчеркнул, что единственная задача системы штрафов — обеспечение общественной безопасности, и поэтому она не должна рассматриваться как источник бюджетных средств.

В Дептрансе Москвы ранее заявили, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит снизить смертность на дорогах на 10%.