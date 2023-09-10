Власть 10 сентября 2023, 22:27 «Единая Россия» уже завтра начнет подготовку к президентским выборам — Медведев Председатель «ЕР» Медведев: завтра начнется подготовка к выборам президента РФ РИА «Новости»

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Актив партии «Единая Россия» уже завтра планирует приступить к подготовке президентских выборов, которые в стране запланированы на март 2024 года. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования, его слова привел ТАСС.

Медведев отметил, что президентские выборы — главные в стране.

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«У нас есть актив, который должен будет работать уже прямо начиная с завтрашнего дня для того, чтобы подойти к президентским выборам максимально отмобилизованными», — заявил председатель партии.

Комментируя предварительные результаты выборов в Донбассе, Медведев отметил, что партия «выступила достойно». Голоса жителей новых регионов имеют для «Единой России» абсолютное значение, подчеркнул председатель партии.