«Единая Россия» приостановила участие Кляйна в партии после ареста

Мэр Томска Иван Кляйн временно покинул ряды «Единой России» из-за ареста. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

«В соответствии с Уставом партии на период следственных действий членство в партии Кляйна Ивана Григорьевича приостановлено», — сказано в сообщении.

При этом в отделении «Единой России» в Томске подчеркнули, что Кляйн дважды избирался на пост мэра от этой партии, и его поддерживали томичи. В связи с этим секретарь регионального отделения Александр Куприянец заявил, что организация ждет от следствия объективности. Результаты расследования должны быть озвучены публично.

Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября сотрудники ФСБ и представители СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Градоначальник вину не признал. Кировский районный суд Томска 14 ноября заключил Кляйна под стражу сроком на два месяца.

Следствие считает, что чиновник в 2016 году дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска. Мэр города попросил в интересах ОАО «Томское пиво» (Кляйн является основным акционером компании) внести недостоверные сведения о трехсотметровой санитарно-защитной зоне на участке предприятия.

В следующем году под это решение изменили генеральный план и правила землепользования и застройки в городе. В итоге бизнесмен, собирающийся построить многоэтажки на территории рядом с заводом, не смог этого сделать. Из-за этого ему был принесен большой ущерб.