«Единая Россия» попросит Минсельхоз ускорить идентификацию домашних животных

«На всю жизнь». Коты или собаки испытывают большую привязанность к хозяевам? Подробнее

Новый законопроект о ветеринарной безопасности, который разрабатывается Минсельхзом, включает правила обязательного учета и идентификации домашних животных. Документ будет регламентировать, среди прочих, собак и кошек.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заверил: его коллеги готовы помочь в разработке документов. По его словам, подобный закон должен был появиться гораздо раньше.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками», — сообщил он.

По словам парламентария, в нижней палате уже создана специальная комиссия, которая будет работать над совершенствованием ветеринарного законодательства.

Член «Единой России» Ольга Тимофеева заявила, что пока нет понимания, по каким принципом будет строиться реестр животных, находящихся в приютах. Также неизвестно, как учитывать опасных питомцев, которые проживают в квартирах.