Власть 08 декабря 2023, 15:01 «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый срок Вице-спикер «Единой России» Неверов: сделаем все для победы Путина на выборах РИА «Новости»

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Политическая партия «Единая России» полностью поддерживает решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок и сделает все для его победы. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-спикер фракции Сергей Неверов.

«„Единая Россия“ поддерживает решение Владимира Путина выдвинуться кандидатом на новый срок на посту президента России и сделает все для его победы на выборах», — написал он.

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Неверов отметил, что Путин объединяет многоконфессиональный и многонациональный народ страны, чтобы работать над обороноспособностью и укреплением суверенитета России, поддержки и защиты граждан, развитием социальной сферы и экономики.

Ранее в пятницу, 8 декабря, стало известно о решении Путина принять участие на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в беседе с командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой во время церемонии участников специальной военной операции в Кремле.