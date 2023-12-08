08 декабря 2023, 15:01
«Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый срок
Вице-спикер «Единой России» Неверов: сделаем все для победы Путина на выборах
Политическая партия «Единая России» полностью поддерживает решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок и сделает все для его победы. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-спикер фракции Сергей Неверов.
«„Единая Россия“ поддерживает решение Владимира Путина выдвинуться кандидатом на новый срок на посту президента России и сделает все для его победы на выборах», — написал он.
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Неверов отметил, что Путин объединяет многоконфессиональный и многонациональный народ страны, чтобы работать над обороноспособностью и укреплением суверенитета России, поддержки и защиты граждан, развитием социальной сферы и экономики.
Ранее в пятницу, 8 декабря, стало известно о решении Путина принять участие на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в беседе с командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой во время церемонии участников специальной военной операции в Кремле.
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