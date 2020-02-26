«Единая Россия» опровергла планы ребрендинга и слияния с ОНФ

Смену лидера и названия в «Единой России» не обсуждают. Не стоит на повестке дня и идея об объединении с Общероссийским народным фронтом, заверил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации», — уточнил Перминов.

Если верить этому вбросу, то к парламентским выборам 2021 года «Единая Россия» может объединиться с Общероссийским народным фронтом, при этом из названия партии пропадет слово «Единая». В результате преобразований глава партии, экс-премьер России Дмитрий Медведев перестанет быть партийным лидером, а политическое объединение якобы будет управляться коллегией из нескольких, скорее всего, трех сопредседателей.

Как заявил тем временем депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков, простое слияние не изменит в корне политику партии. А идеи о преобразованиях в партии звучат уже не первый год, процитировала слова парламентария «Национальная служба новостей».

«Идея эта давно звучит. С учетом картины полной перезагрузки эти слухи в мае–июне либо подтвердятся, либо опровергнутся. Идей ребрендинга немало, не знаю, какую изберут», — признался Лысаков.