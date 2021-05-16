Единая платформа управления данными заработает в России до конца года

Правительство России утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Она заработает до конца 2021 года. Основная задача платформы — улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о создании платформы, объединяющей информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Также она систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Сведения в данных ресурсах сейчас содержатся в разных базах данных, которые обновляются не очень оперативно, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Поэтому, например, для сбора бумаг для продажи квартиры, дачи или машины приходится потратить много времени и сил, отметили в правительстве.

В связи с этим запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс оказания услуг россиянам.

«Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость», — говорится в сообщении.

Оператор новой платформы — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.