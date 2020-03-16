Единая методика оценки записей с камер избавит водителей от штрафов

Минюст, МВД и Минтранс приступили к изучению мер, которые позволят свести к минимуму число абсурдных и ошибочных штрафов с дорожных камер. Сейчас почти 80% нарушений на дорогах на десятки миллиардов рублей выявляется с помощью видеофиксации.

Как стало известно газете «Известия», рабочая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в «водительскую» часть КоАП подготовила единую методику оценки доказательств нарушений ПДД. В ней определены материалы с камер и их объем для признания водителя виновным. Мера позволит критически снизить количество ошибочных штрафов.

Неизвестно, сколько из них намеренно фальсифицированы, но глава рабочей группы ОНФ Петр Шкуматов считает, что речь идет о десятках тысяч незаконно наказанных россиян. Например, в 2017 году комплекс «Автоураган-ВС» выписал около десяти тысяч незаконных штрафов за превышение скорости.

Сейчас для выписки штрафа необходим один снимок автомобиля и увеличенный фрагмент номера. При этом обстоятельства правонарушения в расчет не берутся. Поэтому необходима четкая методика для изучения материалов с камер. Если выяснится, что часть из них повреждена или уничтожена, водитель может быть признан невиновным. Использовать методику смогут сотрудники ГИБДД или водители при оспаривании штрафа.

Замминистра юстиции Денис Новак сообщил изданию, что поддерживает предложение ОНФ. Источники «Известий» сообщили, что методикой заинтересовались в Минтрансе.