Джонсона упрекнули в том, что он отложил беседу с Путиным

«Теневой» министр иностранных дел от партии лейбористов Дэвид Лэмми не оценил поступок премьер-министра Бориса Джонсона, который перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лэмми посчитал, что Джонсон упустил очень важную дипломатическую возможность.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», — написал Лэмми у себя в Twitter.

Ранее, по информации СМИ, британская сторона попросила российскую перенести разговор по времени из-за обсуждения докладов о мероприятиях, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время карантина. Предполагается, что у российской стороны не получилось, и поэтому диалог отложили.

Сам Борис Джонсон уточнил, что собирается поговорить с Путиным, как только представится возможность. Западные СМИ писали, что разговор, запланированный на понедельник, перенесли на вторник. По словам самого Джонсона, они с российским лидером должны были обсудить происходящее вокруг Украины.