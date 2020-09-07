Джим Керри обвинил Дональда Трампа в разрушении свободы США

Керри подчеркнул, что политика Трампа не является поводом для шуток, так как лидер Штатов «уничтожил единство народа и многие сферы жизни страны». Как отметил актер, смех над подобным может быть хорошим лекарством, но народу необходимо задуматься о происходящем, пишет «Политика сегодня».

Он заявил, что республиканская партия идет по пути жесткости и призыва к насилию. По мнению Керри, если Трамп останется у власти, это окончательно разрушит право американцев на свободу. Звезда кинокомедий отмечает, что выдвижение нынешнего президента как кандидата на выборы во время пандемии «неуместно и неправильно».

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн раскрыл его отношение к российскому коллеге Владимиру Путину. В своей книге он написал, что главе США нравится наш президент и то, как он управляет страной. Лидер Штатов заметил способность Путина «взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией».