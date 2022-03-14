Джабаров выступил за создание трибунала для украинских неонацистов

Украинские националисты и бойцы националистических батальонов «Азов»* и «Айдар»** должны предстать перед судом за преступления против мирного населения. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он не исключил, что для разбирательства необходимо создать Народный трибунал Донбасса, который станет современным аналогом Нюрнбергского трибунала.

«Киевский режим унес жизни 13 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Все неонацисты должны ответить перед народом Донбасса за совершенные преступления», — написал сенатор.

Он напомнил, что только сегодня в результате попытки ракетного обстрела в центре Донецка погибли 20 мирных жителей, еще несколько десятков получили ранения.

В понедельник, 14 марта, системы ПВО Донецкой народной республики сбили украинскую ракету «Точка — У», направленную в центр столицы. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при падении обломков ракеты сдетонировал один из кассетных снарядов. В результате погибли 20 мирных жителей. Глава республики объявил, что ближайший вторник, 15 марта, станет днем траура.



*«Азов» — запрещенное в России объединение.

**«Айдар» — запрещенное в России объединение.