Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о важности привлечения инвестиций со стороны США. Это должно помочь экономике его страны. По словам Джабарова, можно понять надежды Киева, но не стоит рассчитывать на американские вложения в «государство с нестабильным режимом».

«А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер», — подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что обещания инвестиций со стороны США и других стран — это «просто слова». Реально Украине может помочь только восточный сосед, то есть Россия.

Летом 2019 года Владимир Зеленский сформулировал мнение, что Украина должна стать сильной и не стоять с «протянутой рукой» перед США.