Джабаров рассказал о «сладкой сказке» Зеленского
Член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил: украинский президент Владимир Зеленский верит в «сладкую сказку». Сенатор уточнил, что имел ввиду инвестирование Украины, хотя ситуация там по-прежнему нестабильная. Об этом сообщил RT.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о важности привлечения инвестиций со стороны США. Это должно помочь экономике его страны. По словам Джабарова, можно понять надежды Киева, но не стоит рассчитывать на американские вложения в «государство с нестабильным режимом».
«А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер», — подчеркнул сенатор.
Джабаров добавил, что обещания инвестиций со стороны США и других стран — это «просто слова». Реально Украине может помочь только восточный сосед, то есть Россия.
Летом 2019 года Владимир Зеленский сформулировал мнение, что Украина должна стать сильной и не стоять с «протянутой рукой» перед США.