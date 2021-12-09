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    09 декабря 2021, 13:44

    Джабаров раскритиковал призыв украинского посла устроить для России «холодный душ»

    Артур Блянихов

    Член Совфеда Владимир Джабаров обсудил с RT призыв украинского посла в Германии Андрея Мельника к новому канцлеру Олафу Шольцу противодействовать политике России, устроив ей «холодный душ».

    Парламентарий усомнился, что Шольц прислушается к словам украинского дипломата. Джабаров назвал Мельника разрушителем, который постоянно подталкивает Европу к войне с РФ.

    «Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьезного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может», — добавил сенатор.