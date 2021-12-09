Джабаров раскритиковал призыв украинского посла устроить для России «холодный душ»
Член Совфеда Владимир Джабаров обсудил с RT призыв украинского посла в Германии Андрея Мельника к новому канцлеру Олафу Шольцу противодействовать политике России, устроив ей «холодный душ».
Парламентарий усомнился, что Шольц прислушается к словам украинского дипломата. Джабаров назвал Мельника разрушителем, который постоянно подталкивает Европу к войне с РФ.
«Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьезного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может», — добавил сенатор.