Джабаров раскритиковал призыв украинского посла устроить для России «холодный душ»

Член Совфеда Владимир Джабаров обсудил с RT призыв украинского посла в Германии Андрея Мельника к новому канцлеру Олафу Шольцу противодействовать политике России, устроив ей «холодный душ».

Парламентарий усомнился, что Шольц прислушается к словам украинского дипломата. Джабаров назвал Мельника разрушителем, который постоянно подталкивает Европу к войне с РФ.

«Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьезного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может», — добавил сенатор.