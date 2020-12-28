Джабаров призвал спокойно относиться к словам главы МИД Швеции о «российской агрессии»
Своим мнением поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщил сайт RT.
Крым сам захотел вернуться в состав России. На полуострове провели референдум, а это в мире называется «аннексией». Такие заявления соответствуют духу времени, заявил Джабаров.
«Швеция особо никогда не испытывала к нам теплых чувств, особенно последние годы. Поэтому я думаю, что надо спокойно относиться к подобным высказываниям и проводить собственную независимую внешнюю политику», — отметил политик.
По его словам, Запад пытается сделать из России врага.
«Такое ощущение, как будто все это режиссируется: один выскажется, проходит время — другой. То есть периодически по очереди то одна, то другая страна западного мира высказывается. Им очень хочется, чтобы конфликт на юго-востоке Украины не прекращался», — добавил Джабаров.
Однако западные страны не смогут добиться своего — сформировать образ врага.
Российские власти неоднократно говорили, что Россия — не участница конфликта на юго-востоке Украины.