Джабаров призвал спокойно относиться к словам главы МИД Швеции о «российской агрессии»

Швеция никогда не испытывала теплых чувств к России. Поэтому не стоит обращать особого внимания на слова главы МИД Швеции Анн Линде о «российской агрессии» на юго-востоке Украины и воссоединении Крыма с РФ. По мнению Линде, это наиболее явные вызовы безопасности Европы.

Своим мнением поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщил сайт RT.

Крым сам захотел вернуться в состав России. На полуострове провели референдум, а это в мире называется «аннексией». Такие заявления соответствуют духу времени, заявил Джабаров.

«Швеция особо никогда не испытывала к нам теплых чувств, особенно последние годы. Поэтому я думаю, что надо спокойно относиться к подобным высказываниям и проводить собственную независимую внешнюю политику», — отметил политик.

По его словам, Запад пытается сделать из России врага.

«Такое ощущение, как будто все это режиссируется: один выскажется, проходит время — другой. То есть периодически по очереди то одна, то другая страна западного мира высказывается. Им очень хочется, чтобы конфликт на юго-востоке Украины не прекращался», — добавил Джабаров.

Однако западные страны не смогут добиться своего — сформировать образ врага.

Российские власти неоднократно говорили, что Россия — не участница конфликта на юго-востоке Украины.