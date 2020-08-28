Джабаров пристыдил США за санкции против разработчиков вакцины

«Это очередная работа американцев по недобросовестной конкуренции», — заявил он.

По мнению Джабарова, американцы пытаются убрать с мирового рынка конкурентов. Они не могут «пережить», что первую вакцину создали в России.

Недопустимо оказывать давление на тех, кто может спасти множество человеческих жизней, уверен зампредседателя комитета.

«Это иезуитский ход… когда санкции накладываются на ученых, которые пытаются спасти мир, разрабатывают методы борьбы со страшной угрозой коронавируса…», — отметил он.

Джабаров не понимает мышления представителей США: вакцина же может спасти жизни миллионов людей. Америка пытается подвести их под санкции, и это вместо слов благодарности.