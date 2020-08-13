Идею санкций против России за Белоруссию назвали полным беспределом. И нашли виноватого

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «360» идею Европейского парламента ввести против России санкции из-за обстановки в Белоруссии. Джабаров считает, что это очередная провокация.

Полный беспредел — это первое, с другой стороны — абсолютная глупость, и третье — это провокация, потому что Россия ни разу не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии Владимир Джабаров.

Джабаров отметил, что санкции впору вводить против Польши, а не против России. Потому что Польша постоянно вмешивается во внутренние дела Белоруссии. А сейчас Польша просто не хочет нести ответственность за действия соседей, считает спикер. Владимир Джабаров надеется, что Лукашенко даст достойный ответ Европейскому парламенту.

Однозначно понятно, чей там интерес, в Минске. Однозначно польский интерес Владимир Джабаров.

Также Джабаров отметил, что к санкциям Белоруссии не привыкать. Но выступление евродепутата должно послужить уроком для белорусских властей. Как считает Джабаров, у Польши такие намерения, потому что польские власти получили не те результаты от выборов в Белоруссии, которые они ожидали.

Они вовсе не друзья, а волки в овечьей шкуре Владимир Джабаров.

Главный друг Белоруссии — Россия, считает Джабаров. И Лукашенко должен об этом помнить.

Ранее стало известно, что евродепутат Яцек Сариуш-Вольский выступил с инициативой ввести против России санкции за происходящее в Белоруссии, сообщает RT со ссылкой на эфир Польского радио.