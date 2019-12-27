«Пусть приедет в Подмосковье и найдет». Джабаров ответил мэру Херсона на слова о «болотах под Москвой»
«Причерноморские земли издревле не принадлежали ни Украине и даже ни России. Россия завоевала их в борьбе с крымским ханом. Если говорить о болотах, то пусть мэр приедет в Москву, Подмосковье, найдет эти болота. Честно говоря, я думаю, что не стоит господину мэру Херсона, который слаб в истории, вступать заочно в такую полемику с нашим президентом, фундаментальные знания которого хорошо известны. Это попытка пропиариться», — заявил Джабаров.
Он также рекомендовал мэру Херсона Владимиру Николаенко поинтересоваться у жителей Херсонской области, считают ли они себя новороссами или кем-то другим.
Ранее Николаенко и еще более трех десятков депутатов городского совета Херсона ответили на заявление российского президента Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье — исконно русские территории. Мэр Херсона заявил, что «исконные российские территории — это болота под Москвой», а остальными территориями Россия завладела благодаря «жестокости и коварству».
Вся дискуссия началась со слов Владимира Путина, который на большой пресс-конференции 19 декабря упомянул «исконно русские земли». К их числу он отнес и Причерноморье.