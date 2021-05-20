Джабаров оценил возможную приостановку санкций США против СП-2

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с порталом News.ru намерение Вашингтона приостановить санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор заметил, что Штаты потерпели определенное поражение, пытаясь надавить на Берлин с помощью санкционных угроз. Американская сторона столкнулась с жесткой позицией, которую проявили власти ФРГ, поскольку газопровод является для германской экономики очень важным.

«А ухудшать отношения со своим главным союзником в Европе американцы все-таки не захотели. И поэтому все ограничилось тем, что они пытаются ввести санкции против наших четырех судов, компаний каких-то, но все преодолимо — появятся другие суда и компании. В данном случае американцы отступили», — добавил парламентарий.