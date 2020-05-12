Джабаров оценил новую стратегию нацбезопасности Польши

Парламентарий заметил, что история всегда опирается на какие-то параллели и аналогии. И Варшава, обвиняя Москву в захватнических планах, забывает свое прошлое.

«А ведь именно она показывает, что республика постоянно воевала с нашей страной», — обратил внимание первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам.

По его словам, новая стратегия национальной безопасности — это «некая ностальгическая боль» Польши, которая намеревалась протянуть свои границы от запада до северных морей. Однако Россия всегда стояла на ее пути.

«Обвинения в наш адрес будут беспрерывными. Но надо не копаться во всем этом, а искать точки соприкосновения и двигаться вперед», — подытожил Джабаров.

Ранее польский лидер Анджей Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности страны. В этом документе основной угрозой для Варшавы названа «политика властей Российской Федерации».