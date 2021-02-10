Джабаров обвинил Украину в провоцировании конфликта России и НАТО

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Украина добивается военного конфликта между Россией и НАТО. Зампред международного комитета Совета Федерации сообщил об этом РИА «Новости».

Киев провоцирует конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, предлагая использовать для операций натовских ВВС воздушное пространство над Крымом, заявил сенатор. Однако на Украине напрасно думают, что «для их спасения» НАТО пойдет на такой риск, отметил он.

«Откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут», — заявил Джабаров.

Украинские власти ранее предложили использовать для операций ВВС НАТО пространство в Симферопольском районе полетной информации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По мнению Джабарова, эта идея Киева — «из области утопии». Парламентарий выразил уверенность, что НАТО не будет рисковать своими силами, в том числе авиацией. Украина же, добиваясь такого противостояния, преследует свои цели, заявил он.

МИД РФ ранее ответил Киеву на попытку заблокировать Тwittеr-аккаунт представительства в Крыму. В Севастополе охарактеризовали эти действия поговоркой «правда глаза режет».