Джабаров назвал Виталия Чуркина дипломатом от бога

Постпред России при ООН Виталий Чуркин, который умер ровно четыре года назад, был дипломатом от бога. Так считает первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, сообщило ИА Nation News.

«Виталий Чуркин был дипломат от бога. Блестящий оратор, патриот, который умел отстаивать интересы России», — отметил он.

Даже представители стран Запада в Совбезе ООН высказали тогда искренние соболезнования и сказали много теплых слов об этом человеке, вспомнил Джабаров.

По его словам, Чуркин всегда ставил интересы России превыше всего. Поэтому его гибель оказалась тяжелейшей потерей.

«И я хочу, чтобы имя этого человека долго оставалось в памяти россиян и, прежде всего, сотрудников наших дипломатических структур, сотрудников МИД и всех, кто внимательно следил за работой нашего постпреда в Совете Безопасности ООН», — добавил Джабаров.

Он рассказал, что в Совете Федерации всегда внимательно следили за его выступлениями, ссылались на них и опирались. Зампредседателя Комитета СФ назвал Чуркина замечательным человеком.

Виталий Чуркин умер от сердечного приступа в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. На следующий день ему бы исполнилось 65 лет.