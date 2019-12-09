Джабаров назвал условие успеха переговоров Путина и Зеленского после саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет в Париже сегодня, 9 декабря. После саммита президент России Владимир Путин встретится для отдельных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что успех встречи двух лидеров будет зависеть от того, какую позицию займет украинский лидер. Об этом он заявил в эфире «Национальной службы новостей».

Путин встретится с Зеленским после переговоров «нормандской четверки» Подробнее

«Позиция России не жесткая, она вполне справедливая. Если мы хотим, чтобы на юго-востоке воцарился мир, нужно, чтобы были исполнены Минские соглашения», — заявил он.

По словам сенатора, никаких новых требований Москва не выдвигает. Прогресс возможен при условии, если Киев выполнит уже означенные соглашения.

«Если будет попытка их обойти, предложить что-то новое, наверное, ничего хорошего не ждем», — отметил Джабаров.

При этом он напомнил, что Владимир Зеленский уже выполнил часть условий, прописанных в Минских соглашениях. В частности, уже прошли обмен удерживаемыми гражданами и развод вооружений. То есть позитивные моменты перед встречей «нормандской четверки» уже есть.

«Но если, повторюсь, будет предпринята попытка придумать заранее неприемлемые для России, ЛНР и ДНР условия, то переговоры обречены на провал», — подчеркнул сенатор.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главной темой двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского станет реализация Минских договоренностей.

«Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов отметил, что встреча лидеров двух стран не будет продолжительной. При этом сама встреча всех участников «нормандской четверки» займет около двух часов 45 минут.