Джабаров назвал своевременным заявление Володина о необходимости импичмента Байдена

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что конгресс США должен объявить импичмент главе государства Джо Байдену.

«Я полностью поддерживаю Вячеслава Викторовича. Своевременное заявление», — заметил парламентарий.

По его словам, если американцы на самом деле говорят о торжестве права, то они должны объявить Байдену импичмент. Однако, по мнению сенатора, этого не произойдет. Он добавил, что американская сторона пытается найти какие-то ошибки и недостатки у РФ.

«Вот пусть теперь и у себя поищут повнимательнее», — заключил Джабаров.