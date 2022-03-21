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    21 марта 2022, 17:54

    Джабаров назвал своевременным заявление Володина о необходимости импичмента Байдена

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что конгресс США должен объявить импичмент главе государства Джо Байдену.

    «Я полностью поддерживаю Вячеслава Викторовича. Своевременное заявление», — заметил парламентарий.

    По его словам, если американцы на самом деле говорят о торжестве права, то они должны объявить Байдену импичмент. Однако, по мнению сенатора, этого не произойдет. Он добавил, что американская сторона пытается найти какие-то ошибки и недостатки у РФ.

    «Вот пусть теперь и у себя поищут повнимательнее», — заключил Джабаров.