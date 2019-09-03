Джабаров назвал причину отказа Трампа от визита в Польшу

Нарышкин отверг зеркальный ответ Польше касательно 80-летия начала Второй мировой Подробнее

Джабаров подчеркнул, что Польша очень политизировала тему с празднованием этого дня. Варшава предвзято относится к России, записав ее в список «врагов».

«Дело в том, что поляки очень сильно политизировали данную тему. Отмечая дату Второй мировой войны, они разделили страны на „хорошие“ и „плохие“», — сообщил сенатор.

Он назвал возмутительным решение польских властей не пригласить Россию на торжественные мероприятия. По его мнению, Трамп сознательно отказался от участия в мероприятии, организованное Варшавой.

«Как можно отмечать такое событие, „забыв“ пригласить победителя? <…> Я думаю, что Трамп не захотел участвовать в мероприятии, значимость которого без России существенно снижалась», — заявил Джабаров.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отправился на гольф после отмены поездки в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.