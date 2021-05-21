Джабаров назвал контрпродуктивным призыв сенаторов США ввести новые санкции против СП-2

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» призыв американских сенаторов восстановить санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Я думаю, это контрпродуктивное решение сенаторов-республиканцев, так как санкции отменили не потому, что Байден стал лучше относиться к России, а потому что Байден не хочет ссориться с Германией, это главный союзник американцев в Европе», — объяснил сенатор.

По его мнению, президент США не поддержит призыв республиканцев, поскольку немецкая сторона четко обозначила свое намерение довести проект до конца. Парламентарий выразил уверенность, что в ближайшее время газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию.