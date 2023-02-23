23 февраля 2023, 22:32
Джабаров назвал демилитаризацию Украины путем достижения мира в Европе
Сенатор Джабаров на ПА ОБСЕ заявил об опасности затягивания конфликта на Украине
Активная военная и экономическая поддержка Украины ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил руководитель сенаторской части делегации Федерального собрания России в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров на зимней сессии Ассамблеи, сообщило РИА «Новости».
Сенатор рассказал, что для решения многих проблем, в том числе экономического характера, необходимо устранить угрозы безопасности, которые исходят со стороны украинских властей.
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«Это возможно лишь посредством демилитаризации и денацификации Украины, что является одной из целей проводимой Россией спецоперации», — сказал Джабаров.
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Он также добавил, что только так можно достичь прочного мира в Европе.
Политик также обратил внимание, что некоторые члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ пытаются превратить этот некогда эффективный инструмент дипломатии в способ распространения лжи в отношении России и Белоруссии.
Ранее Джабаров в интервью RT назвал «абсолютно правильным» решением приостановить участие России в ДСНВ. Он также отметил, что наша страна «слишком долго и терпеливо» ждала, когда «одумаются американские псевдопартнеры».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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