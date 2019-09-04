«Дым от сжигания угля зависает над городом»: мэр Абакана пожаловался на грязный воздух

Николай Булакин отметил, что в зимний период, особенно в штиль и сильные морозы, воздух над городом не продувается. Кроме этого, город находится в котловине.

«И так вот в зимние морозы из-за того, что весь частный сектор отапливается углем, вот этот дым от сжигания угля в котлах зависает над городом. Этим и объясняется загрязненность воздуха. В летний период у нас ничего особенного нет, воздух чистый и довольно хороший», — рассказал мэр.

Решить проблему он предложил с помощью перехода на электрическую систему обогрева. Однако, по словам Булакина, жители города не могут себе этого позволить.

«Мы бы очень хотели, чтобы природный газ пришел к нам сюда, в Абакан. Тогда частный сектор по отоплению можно перевести на природный газ. Пока эта проблема сложно решаемая, причем решение здесь зависит от федерального центра», — заключил глава Абакана.