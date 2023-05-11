Эксклюзив 11 мая 2023, 20:07 Двухрядные дома в России предложили отнести к блокированной застройке Депутат Госдумы Колунов предложил отнести двухрядные дома к блокированной застройке РИА «Новости»

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Российские парламентарии предложили отнести двухрядные дома к блокированной застройке. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, депутаты предлагают внести изменения в первую статью Градостроительного кодекса России. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

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Главное преимущество двухрядных домов — компактность размещения и сокращение части затрат благодаря наличию общих стен.

На сегодняшний день подобные строения не учтены в Градостроительном и Жилищном кодексах. Из-за этого людям отказывают в получении разрешений на строительство. Подобная ситуация осложняет и обслуживание ранее введенных объектов. А отказы в получении разрешения на строительство уже получали люди из Калининградской области, отметил Колунов.

«Инициатива заключается в расширении понятия дома блокированной застройки, что позволит устранить правовой пробел, возникший в градостроительном законодательстве, а также предотвратит появление объектов незавершенного строительства и, как следствие, новых обманутых дольщиков», — подчеркнул депутат.

В законопроекте депутаты также предложили внести поправки в статью 49 Градостроительного кодекса. Они предусмотрят случаи, когда при строительстве двухрядных домов проведение экспертизы проектной документации не потребуется.

В России 1 марта 2022 года вступил в силу закон, который устанавливает статус домов блокированной застройки как вида жилого дома, соединенного с другими однотипными строениями, или жилым домом в одном ряду с общими боковыми стенами или стеной без проемов. К ним относятся таунхаусы, лейнхаусы и дуплексы. У каждого сегмента дома имеется свой собственный выход на участок и автономные инженерные коммуникации.