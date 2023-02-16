Власть 16 февраля 2023, 18:04 Двух сотрудников МВД уволили за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру ТАСС: глава МВД Колокольцев уволил двух сотрудников за отказ в убежище блогеру из Латвии РИА «Новости»

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Два сотрудника московского отдела миграции ГУ МВД России покинули занимаемые должности из-за неправомерного отказа в предоставлении временного убежища русскоязычному блогеру из Латвии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Заместитель начальника отдела миграции ГУ МВД России по Москве полковник Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам вынужденных переселенцев, временного убежища и беженцев полковник Татьяна Дмитриева освобождены от должности за формальный подход к рассмотрению заявлений», — сказала она.

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По словам Волк, русскоязычный публицист, блогер и писатель Сергей Васильев покинул Латвию в связи с заведенным против него уголовным делом из-за волонтерской и гуманитарной деятельности по поддержке населения республик Донбасса.

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«Проведенная проверка выявила, что заявление оказалось рассмотрено с формальной точки зрения, без учета его жизни, здоровья и остальных сопутствующих обстоятельств», — добавила представитель МВД.

Волк подчеркнула, что решение об отказе в предоставлении Васильеву убежища в России аннулировано.