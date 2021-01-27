Двух человек задержали в Москве по подозрению в нападении на служебный автомобиль на незаконной акции

В Москве задержали двух участников несогласованной акции в центре Москвы за нападение на росгвардейца и повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По словам Ивановой, мужчина, ударивший сотрудника Росгвардии, признал свою вину.

«Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имуществ» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — сказала РИА «Новости» Иванова.

По данным следкома, мужчина 23 января на Страстной улице несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Также задержали молодого человека 2002 года рождения по подозрению в причастности к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. По информации РИА «Новости», это блогер TikTok Константин Лакеев.

Несогласованные митинги состоялись в российских городах в минувшую субботу, 23 января.