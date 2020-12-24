Двойные выплаты за работу в новогодние праздники медикам начислят в январе

Медицинские работники, которым предстоит работать в Новый год и последующие дни каникул, получат повышенные выплаты в январе. В кабмине уже подготовили соответствующее постановление.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что документ составлен, на заседании российского правительства. Его слова привело РИА «Новости».

«Правительством подготовлено соответствующее постановление», — сказал Мишустин.

Выплаты поручил удвоить президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что работу в праздники в России должны оплачивать в удвоенном размере.

Повышенные выплаты врачам и медсестрам, которые работают с ковид-пациентами, перечислят в январе 2021 года. Ввели их еще весной.

В конце ноября для поддержки врачей и младшего медицинского персонала правительство выделило 26,1 миллиарда рублей. Средства направили в Фонд социального страхования. Материальную помощь тем, кто борется с COVID-19, начисляют в виде специальных социальных выплат.

В России с начала пандемии выявили 2 963 688 случая коронавируса. Поправились 2 370 857 человек, скончались 53 096.