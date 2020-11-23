Движение по рекам в России предложили сделать платным

В Росморречфлоте решили ввести плату за прохождение внутренних водных путей, на которых идет усовершенствование инфраструктуры. Ведомство обосновало свою позицию высокой прибылью судовладельцев после увеличения объемов грузовых перевозок.

Глава Росморречфлота Александр Пошивай на форуме «Транспортная неделя — 2020» заметил, что платить судовладельцы должны за конкурентную услугу. Его слова привело РИА «Новости».

«На первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие, масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — пояснил руководитель ведомства.

Он отметил, что на модернизированных участках каналов объем грузовых перевозок вырастет. Соответственно, судовладельцы получат больше прибыли. Поэтому и взимание платы обоснованно.

В Росморречфлоте не исключили, что появится плата и за использование специальных электронных навигационных карт, которые работают на базе ГЛОНАСС и появились в 2020 году.

Пошивай заметил, что стоит подобная система с одного судна от 50 до 100 тысяч. Ценник ниже аналогов в десятки раз.

Глава ведомства назвал систему хорошо защищенной и предложил ввести упрощенный идентификатор для ее использования. Делать это можно при помощи стандартного ноутбука.

«Главное условие, чтобы это было доступно для всех отраслевиков», — заключил Александр Пошивай.