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    23 ноября 2020, 10:14

    Движение по рекам в России предложили сделать платным

    Александра Ломейко

    В Росморречфлоте решили ввести плату за прохождение внутренних водных путей, на которых идет усовершенствование инфраструктуры. Ведомство обосновало свою позицию высокой прибылью судовладельцев после увеличения объемов грузовых перевозок.
    Движение по рекам в России предложили сделать платным

    Глава Росморречфлота Александр Пошивай на форуме «Транспортная неделя — 2020» заметил, что платить судовладельцы должны за конкурентную услугу. Его слова привело РИА «Новости».

    «На первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие, масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — пояснил руководитель ведомства.

    Он отметил, что на модернизированных участках каналов объем грузовых перевозок вырастет. Соответственно, судовладельцы получат больше прибыли. Поэтому и взимание платы обоснованно.

    В Росморречфлоте не исключили, что появится плата и за использование специальных электронных навигационных карт, которые работают на базе ГЛОНАСС и появились в 2020 году.

    Пошивай заметил, что стоит подобная система с одного судна от 50 до 100 тысяч. Ценник ниже аналогов в десятки раз.

    Глава ведомства назвал систему хорошо защищенной и предложил ввести упрощенный идентификатор для ее использования. Делать это можно при помощи стандартного ноутбука.

    «Главное условие, чтобы это было доступно для всех отраслевиков», — заключил Александр Пошивай.