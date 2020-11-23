Движение по рекам в России предложили сделать платным
Глава Росморречфлота Александр Пошивай на форуме «Транспортная неделя — 2020» заметил, что платить судовладельцы должны за конкурентную услугу. Его слова привело РИА «Новости».
«На первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие, масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — пояснил руководитель ведомства.
Он отметил, что на модернизированных участках каналов объем грузовых перевозок вырастет. Соответственно, судовладельцы получат больше прибыли. Поэтому и взимание платы обоснованно.
В Росморречфлоте не исключили, что появится плата и за использование специальных электронных навигационных карт, которые работают на базе ГЛОНАСС и появились в 2020 году.
Пошивай заметил, что стоит подобная система с одного судна от 50 до 100 тысяч. Ценник ниже аналогов в десятки раз.
Глава ведомства назвал систему хорошо защищенной и предложил ввести упрощенный идентификатор для ее использования. Делать это можно при помощи стандартного ноутбука.
«Главное условие, чтобы это было доступно для всех отраслевиков», — заключил Александр Пошивай.