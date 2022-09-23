Два жилых дома появятся в Котловке в Москве | 360°

Власть 23 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

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Два жилых дома в рамках программы реновации будут введены в эксплуатацию в районе Котловка в следующем году. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

«В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций надземной части здания и монтаж кровли», — заявил он.

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В домах будет 378 квартир, из них 70 трехкомнатных, 189 — двухкомнатных и 119 — однокомнатных. Кроме того, четыре квартиры будут обустроены для маломобильных жильцов.

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