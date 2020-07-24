Два зампреда правительства и советник губернатора Хабаровского края покинут свои посты

В Хабаровском крае произошли первые кадровые перестановки. В администрации региона сменятся три важных чиновника. Два из них врио губернатора Михаил Дегтярев уже подписал.

Об изменениях в составе хабаровского правительства Дягтерев рассказал в своем Instagram, записав небольшой стрим для подписчиков.

«Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил», — уточнил врио губернатора.

Место Хлапова займет Александр Никитин. Он руководит аппаратом комитета, который Дягтерев возглавлял в Госдуме.

«Это логично. руководителем всегда приходит руководитель аппарата», — заметил врио главы региона.

По почте заявление об уходе должен подать зампред правительства края Юрий Золочевский. Дягтерев заметил, что подпишет и его. С должности советника губернатора захотел уволиться Захар Синяговский. По словам Дягтерева, он решил посвятить себя партийной работе.

«Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление, как советника, я тоже удовлетворил», — подчеркнул врио губернатора.

Михаила Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края после задержания губернатора Сергея Фургала. Его обвинили в причастности к организации убийств и покушении на убийство бизнесменов.