Власть 03 июня 2023, 18:31 Два замглавы Минцифры покинут должности — СМИ «Ведомости»: замглавы Минцифры России Олег Пак и Дмитрий Ким покинут должности РИА «Новости»

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Два заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — статс-секретарь Олег Пак и куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким — покинут свои должности, сообщили источники «Ведомостей». О причинах возможных кадровых перестановок пока ничего неизвестно.

Собеседник издания в Минцифры рассказал, что должность покинет только Пак. Другой источник «Ведомостей», близкий к министерству, высказался о дальнейшей судьбе Кима. По его словам, замминистра продолжит работать на другом посту. По данным источников, Олег Пак может перейти в новую структуру по госинформатизации.

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Дмитрий Ким работает в Минцфры с 2021 года. Олег Пак трудится в министерстве с 2012-го, напомнило издание.

В конце мая президент Владимир Путин освободил от должности заместителя министра иностранных дел по противодействию терроризму Олега Сыромолотова. Дипломат родился в 1953 году, а в МИД работал с 2015 года. До этого на протяжении 11 лет он был главой Службой контрразведки ФСБ России. Ранее он трудился в других структурах госбезопасности.