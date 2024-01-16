Власть 16 января 2024, 17:20 Два потока школы мэров запустят в России Путин: в 2024 году в России запустят еще два потока школы мэров РИА «Новости»

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В 2024 году в России запустят еще два потока школы мэров. Об этом совещании с главами муниципалитетов субъектов России сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, на первых двух потоках, которых запустили ранее, уже проходят обучение 160 человек.

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«В этом году запустят еще два потока. Очень бы хотелось, чтобы эта площадка стала нужной как для вас, так и ваших подчиненных. Чтобы проходя через нее, вы чувствовали интеллектуальную поддержку», — сказал Путин.

Ранее глава государства высоко оценил работу муниципальных служащих. Его словам, она позволяет им делать свой вклад в развитие малых районов, поселков и городов.

Путин также отмечал, что позиция страны в мире начинается от стремления людей делать как можно больше для своих родных мест и земляков.

Во вторник президент подписал указ об учреждении звания «Заслуженный работник местного самоуправления».