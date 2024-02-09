Власть 09 февраля 2024, 14:40 Два переводчика работали на интервью Карлсона с Путиным Песков: на интервью Карлсона с Путиным работали два переводчика Tucker Carlson Network/Keystone Press Agency/globallookpress

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На интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным работали два переводчика: российский и нанятый США. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими», — констатировал он.

Интервью длилось около двух часов. Такер Карлсон и Владимир Путин успели обсудить множество тем — от украинского конфликта до искусственного интеллекта. Даже американские журналисты признали, что беседой руководил Путин — хотя вопросы задавал Карлсон, именно президент России определял тональность и темп общения, «мало что уступил при прямом допросе» и в целом явно чувствовал себя комфортно.

Текстовая трансляция утром 9 февраля появилась на сайте Кремля. Полное видео есть на Rutube «360».

За последние дни, когда выход интервью только ожидался, Кремль успел получить десятки заявок от зарубежных СМИ на беседу с президентом России.