14 декабря 2022, 18:32
Два модульных ветеринарных пункта появятся в ЯНАО
Два модульных здания для будущих ветлечебниц соберут в ЯНАО. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент строительства и жилищной политики региона.
Реклама
Все нужные материалы доставили на строительные площадки в Надыме и Тазовском. Специалисты уточнили, что возведение таких строений занимает в два раза меньше времени, чем постройка обычных. Кроме того, ветлечебницы утеплят, проведут туда коммуникации и обустроят вентиляцию.
Строительство
Реклама
Реклама