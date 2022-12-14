Власть 14 декабря 2022, 18:32 Два модульных ветеринарных пункта появятся в ЯНАО

Читать 360tv в

Два модульных здания для будущих ветлечебниц соберут в ЯНАО. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент строительства и жилищной политики региона.

Реклама

Все нужные материалы доставили на строительные площадки в Надыме и Тазовском. Специалисты уточнили, что возведение таких строений занимает в два раза меньше времени, чем постройка обычных. Кроме того, ветлечебницы утеплят, проведут туда коммуникации и обустроят вентиляцию.