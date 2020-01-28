Два министерства Подмосковья объединят

Два подмосковных ведомства решили объединить. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области теперь войдет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Об этом решении на заседании правительства региона во вторник сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы приняли решение объединить два министерства — Министерство сельского хозяйства и Министерство продовольствия Московской области. Вместе с Минсельхозом [Министерство продовольствия] будет представлять единую юридическую структуру», — заявил Воробьев. По его словам, расширенное ведомство возглавит Андрей Разин, который руководит Минсельхозом Подмосковья. Министром потребительского рынка и услуг является Владимир Посаженников. Какую должность займет теперь он, пока не известно.