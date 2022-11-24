Власть 24 ноября 2022, 18:52 Два десятка тонн винограда без сертификата не пропустили в Челябинскую область

Читать 360tv в

Сотрудники таможни в Челябинской области запретили ввоз 20 тонн винограда из Казахстана, у которого не было сертификата. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по региону.

«В Челябинской области в пункте пропуска „Троицк“ установлен факт ввоза из Казахстана в Россию 20 тонн винограда без фитосанитарного сертификата», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Там пояснили, что ввоз продуктов без необходимой документации запрещен. Машины с виноградом вернулись на место погрузки.

Реклама